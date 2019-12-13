Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme - Son Dakika
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Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme

6 saat önce

Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi.

Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme, System.String[]
Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çatı saçağından koparak yola düşen parçalar doğalgaz borusunu patlattı. Tedbir amaçlı mühürlenen bina sakinleri tahliye edildi.

Olay, Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak 18 numarada bulunan 6 katlı binada 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında çökme oldu. Çatı saçağı da koparak yola düştü. Çatıda küçük çaplı hasara neden olan kopma sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları binanın doğalgaz borusunu patlatırken, park halindeki araçlara da hasar verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresinde çalışma yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina sakini sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından molozlar temizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen binada oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri tedbir amacıyla binayı mühürledi.


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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