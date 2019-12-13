Şişli'de 6 katlı bir binanın çatı katında çökme meydana geldi. - Son Dakika

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Şişli'de 6 katlı bir binanın çatı katında çökme meydana geldi.
7 saat önce
Şişli'de 6 katlı bir binanın çatı katında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
Şişli'de 6 katlı bir binanın çatı katında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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