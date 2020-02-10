Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu (1) - Son Dakika

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Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu (1)
6 saat önce
ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.
Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.
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