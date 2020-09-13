ŞİŞLİ'DE 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de 7 katlı binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de 7 katlı binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın intihar mı, cinayet mi olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

EVDE BULUNAN BİR KİŞİ İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

ŞİŞLİ'DE 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

İstanbul, Ukrayna, Kamera, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 22:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ - Son Dakika

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