ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU

Şişli'de 72 yaşındaki emekli Georgios Triantafyllidis kredi kartını yatırmak için bankaya gittiği sırada yankesicilerin hedefi oldu.

Şişli'de 72 yaşındaki emekli Georgios Triantafyllidis kredi kartını yatırmak için bankaya gittiği sırada yankesicilerin hedefi oldu. Omuz atarak

BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor

Triantafyllidis'in dikkatini dağıtan yankesici 690 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Şişli, Kurtuluş Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında meydana geldi. Evinden çıkan Georgios Triantafyllidis bankaya kredi kartının borcunu yatırmak için yola koyuldu. Caddede yürüdüğü sırada arkadan gelen bir şüpheli Georgios Triantafyllidis'e omzuyla çarptı. Yaşlı adamın dikkatinin dağılmasını fırsat bilen şüpheli, yaşlı adamın cebindeki 690 TL'yi alarak kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam bir süre sonra soyulduğunu fark ederek polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirlemeye çalıştı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADIM, PARAYI ALIP KAÇTI

Kredi kartı taksitini yatırmak için bankaya gittiğini belirten," Bankaya gidiyordum. Bir kişi arkadan gelip elini cebime sokup paramı aldı. Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra kaçtı gitti. Allah'tan çevrede güvenlik kameraları var. Polis arkadaşlar bakıyorlar şimdi. Bankaya gidiyordum, kredi kartımın taksitini ödemek için" ifadelerini kullandı.

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:08:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]