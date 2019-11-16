Son Dakika Haberleri: Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede korkutan yangın - Son Dakika

Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede korkutan yangın

6 saat önce

Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede korkutan yangın Yangında mahsur kalan 2 vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıİSTANBUL - Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede korkutan yangın

Yangında mahsur kalan 2 vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

İSTANBUL - Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın ekiplerin çalışması sonrasında kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Şişli Hürriyet Mahallesi Derebaşı Sokakta bulunan 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler ve dumanlar çıkmaya başladı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye kaynaklarından alınan bilgiye göre dairede mahsur kalan iki kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Şişli'de 9 katlı binanın sekizinci katındaki dairede korkutan yangın

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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