Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın
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Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangınİSTANBUL(İHA)- Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın
İSTANBUL(İHA)- Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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