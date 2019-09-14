Son Dakika Haberleri: Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın
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Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın

1 saat önce

Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangınİSTANBUL(İHA)- Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.

Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın

İSTANBUL(İHA)- Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın

Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
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