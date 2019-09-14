Şişli'de 9 katlı binanın teras katında yangın

İSTANBUL(İHA)- Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.