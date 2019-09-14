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Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yangın kurtarıldı

1 saat önce

Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yangın kurtarıldı Yangın nedeniyle cadde adeta kayboldu Yangında mahsur kalan çok sayıda vatandaş itfaiye merdiveniyle kurtarıldıİSTANBUL - Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı.

Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yangın kurtarıldı

Yangın nedeniyle cadde adeta kayboldu

Yangında mahsur kalan çok sayıda vatandaş itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İSTANBUL - Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Çatıdaki yangın nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılırken, çıkan dumanlar caddeyi tamamen kapladı. Yangında mahsur kalan çok ayıda vatandaş ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Olay, saat 11: 00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla çatıya uzanarak yangına müdahale etti. O esnada bina içerisinde kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle Halaskargazi Caddesinin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.

Cadde dumanlar nedeniyle adeta kayboldu

9 katlı bir binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın kısa sürede çatının tamamına sirayet ederken, yangın nedeniyle çıkan dumanlar caddeyi tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını vatandaşlar meraklı bakışlarla izlerken, bazı vatandaşların o anları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yangın kurtarıldı

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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