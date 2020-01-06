Şişli'de 93 yaşındaki adamı ölesiye dövüp gasp ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de 93 yaşındaki adamı ölesiye dövüp gasp ettiler - Son Dakika

Şişli'de 93 yaşındaki adamı ölesiye dövüp gasp ettiler

6 saat önce

Murat KORKMAZ İstanbul DHAŞişli'de, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi.

Şişli'de 93 yaşındaki adamı ölesiye dövüp gasp ettiler, System.String[]

Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Şişli'de, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi.

Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.

Olay, 28 Aralık günü Mecidiyeköy'de bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, gündüzleri yanına gelen bakıcısı 93 yaşındaki Mevlüt Günbe'nin evinin kapısının açık bırakılmış olduğunu gördü. Eve giren bakıcı, yaşlı adamı kanlar içinde yerde bulunca durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakıcısı ayrıca yaşlı adamın kızı Rabia Kargın'a arayarak babasının kanlar içinde yerde yattığını söyledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

BAŞINA ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Tedavi altına alınan yaşlı adamın darp sonucu yarıldığı anlaşılan başına çok sayıda dikiş atıldı. Yaşlı adamın, darp sonucu ellerinde ve vücudunun birçok yerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, yaşlı adamın evine gelen kişi ve kişilerce darp edildikten sonra 4 bin lirasının gasp edilmiş olduğu tespit edildi.

Yaşlı adamın kızı Rabia Kargın, "Sabah kahvaltısı yapıyorduk. Bakıcısından telefon geldi. 'dede kanlar içinde yatıyor, hemen gelmen lazım' dedi. Almış hastaneye götürmüşler. Dikişler atıldıktan sonra taburcu ettiler. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. 4 bin lirasını almışlar, yakasında 900 lira vardı, o duruyordu." dedi.

Polis, gasp olayını gerçekleştirip ortadan kaybolan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


İstanbul, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı
Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu

Son Dakika Haberleri
03:50 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
03:46 Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
03:44 Mersin'de heyelan, 1 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
03:41 Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
03:36 Adana'da motosikletli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 04:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de 93 yaşındaki adamı ölesiye dövüp gasp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]