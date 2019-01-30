Son Dakika Haberleri: Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın - İstanbul

Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın - İstanbul

1 saat önce

Şişli'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi Nikah Dairesi'nin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Harbiye, İtfaiye, Şişli, Güncel
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