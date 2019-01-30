Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın - İstanbul
1 saat önce
Şişli'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli
'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Harbiye
Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi
Nikah Dairesi'nin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:37 Kaynak: AA
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