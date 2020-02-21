ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1)

7 saat önce

İstanbul DHAŞişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı.

ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1), System.String[]

İstanbul DHA

Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü


İstanbul, Şişli, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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