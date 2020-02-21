ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1)
7 saat önce
İstanbul DHAŞişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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