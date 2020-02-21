Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı - Son Dakika

Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı

7 saat önce

ŞİŞLİ'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı, System.String[]

İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede bitişikteki 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı


Şişli, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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