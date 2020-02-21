Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı - Son Dakika

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Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı
6 saat önce
ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (3) (havadan görüntüyle)Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:25 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (3) (havadan görüntüyle)
Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.
Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede bitişikteki 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı
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