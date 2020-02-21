(ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI - Son Dakika

(ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI

7 saat önce

Şişli'de iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı.

(ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI, System.String[]

Şişli'de iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu.

Şişli, Yenişehir Mahallesi, Saksağan Sokak üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı ahşap binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, binalarda bulunanlar tahliye edildi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu. Yangında can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

BİNALARDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahalle sakinlerinden Devrim Akpınar, " Elektrik kontağından çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Çıkardılar. Aileler oturuyordu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------------

Yanan çatılardan detaylar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Binanın alev alev yanması

Vatandaşla röportaj

Mahalle sakinlerinden detay

Sağlık ve polis ekiplerinden detay

Yangının havadan görüntüleri


- Yazar
İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada!
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:17:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]