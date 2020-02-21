(ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI - Son Dakika

Şişli'de iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu.

Şişli, Yenişehir Mahallesi, Saksağan Sokak üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı ahşap binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, binalarda bulunanlar tahliye edildi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu , Şişli ve Fatih İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu. Yangında can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

BİNALARDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahalle sakinlerinden Devrim Akpınar , " Elektrik kontağından çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Çıkardılar. Aileler oturuyordu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Yanan çatılardan detaylar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Binanın alev alev yanması

Vatandaşla röportaj

Mahalle sakinlerinden detay

Sağlık ve polis ekiplerinden detay

Yangının havadan görüntüleri

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