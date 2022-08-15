Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı

15.08.2022 22:14
Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de bulunan Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı Şişli'de silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şişli'de silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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