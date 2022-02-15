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ŞİŞLİ'DE AKŞAM DENETİMİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE AKŞAM DENETİMİ

15.02.2022 21:51
ŞİŞLİ'DE AKŞAM DENETİMİ

ŞİŞLİ'de, 325 polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıldı.

ŞİŞLİ'de, 325 polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıldı. Sokak sokak gezen ekipler, şüpheli görülen araç ve kişileri durdurarak arama yaptı.

Şişli'de, Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde genel asayiş denetimi yapıldı. Kuştepe ve Feriköy'de, saat 20.00'den itibaren başlayan genel asayiş denetimine Şişli Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Oluşturulan 8 sabit nokta, cadde ve ara sokaklarda görev alan 325 polis, genel emniyet ve asayiş yönünden, umuma açık mekanlardan kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları başta olmak üzere narkotik maddeleri şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler, saat 23.00'e kadar devam edecek.

- İstanbul
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Feriköy, Tragger, Asayiş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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