Şişli'de aksiyon dolu anlar! Sokak ortasında işitme engelli gencin telefonunu çalıp bıçaklayan kadın kamyonetin altında kaldı - Son Dakika
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Şişli'de aksiyon dolu anlar! Sokak ortasında işitme engelli gencin telefonunu çalıp bıçaklayan kadın kamyonetin altında kaldı

12.06.2022 19:47

Şişli'de bir kadın, işitme engelli bir gencin cep telefonunu çaldı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba sarf etmesi sonucu kadın tarafından bıçaklandı. Kadın, kaçmaya çalışırken kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da işitme engelli Serkan Y., (26) yolda yürüdüğü esnasında arkasından yaklaşan Serap Z., gencin cep telefonunu çaldı. Kaçmaya başlayan kadının telefonunu çaldığını fark eden genç hemen peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda genç, telefonunu çalan kadını cadde üzerinde yakaladı.

YAKALANINCA KENDİNİ YERDEN YERE ATTI

İşitme engelli Serkan Y., yakalamasının ardından Serap Z.'yi cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olunca da kendini cadde üzerinde yerden yere atmaya başladı. Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.'ye zor anlar yaşattı. Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.

İŞİTME ENGELLİ GENCİ BIÇAKLADI

Fakat şahsın elinden kurtulan kadın, eline geçirdiği meyve bıçağıyla genci kolundan ve göz kapağından yaraladı. İkilinin arasında yolda kavga devam ettiği esnada gencin elinden kurtulan kadın, kaçmaya çalışırken bu kez de kendini Ahmet G. (56) idaresindeki kamyonetin önüne attı. Durumu son anda fark eden sürücü, frene bastı ancak duramayarak kadını ezdi.

EKİPLER İLK MÜDAHELEYİ OLAY YERİNDE YAPTI

Olayın ardından yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAMYONETİN ALTINDA EZİLDİ

Çalışmaların ardından kamyonet şoförü Ahmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan telefonunu geri alan Serkan Y. ise kadından şikayetçi olmadığını ifade etti. Şişli'de yaşanan ilginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının kurtulmak için kendini yola attığı, daha sonra ise kıyafetlerine çıkarttığı ve işitme engelli şahsın kadını yoldan almaya çalıştığı görülüyor. Devamında ise kadını kamyonetin ezdiği ve vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de aksiyon dolu anlar! Sokak ortasında işitme engelli gencin telefonunu çalıp bıçaklayan kadın kamyonetin altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de aksiyon dolu anlar! Sokak ortasında işitme engelli gencin telefonunu çalıp bıçaklayan kadın kamyonetin altında kaldı - Son Dakika
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