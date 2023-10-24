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Şişli'de hastanelik eden tokat kamerada! Aldığı darbeyle yere yığıldı - Son Dakika

Şişli'de hastanelik eden tokat kamerada! Aldığı darbeyle yere yığıldı

Son Güncelleme: 24.10.2023 13:04

İstanbul'da Şişli'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sokakta tartıştığı kişi tarafından tokatlanarak hastanelik oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de sokakta tartıştığı alkollü olduğu iddia edilen Bilgin H.'ye tokat atarak hastanelik olmasına neden olan Naif T. tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇAKMAK İSTEDİ

Olay 19 Eylül gecesi saat 04.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra sokakta yürüyen Bilgin H.'nin yanına gelen Naif T. kendisinden çakmak istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Naif T. Bilgin H.'ye tokat attı. Yere düşen Bilgin H. kafasını yere çarptı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Aldığı darbeyle bilincini kaybeden Bilgin H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Naif T. ise, yakalanarak gözaltına alındı. Naif T. polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT ATTI; DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Naif T.'nin Bilgin H.'ye tokat attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta üç kişinin konuştuğu ve ardından bir kişinin diğerine tokat attığı görülüyor. Görüntülerde yere yığılan kişinin hareketsiz kaldığı ve Naif T.?nin Bilgin H.?yi düştüğü yerden kaldırmaya çalışarak hırpaladığı da görülüyor.

Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Eylül, Şişli, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de hastanelik eden tokat kamerada! Aldığı darbeyle yere yığıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de hastanelik eden tokat kamerada! Aldığı darbeyle yere yığıldı - Son Dakika
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