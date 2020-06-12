Şişli'de ambulans çalan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Şişli'de ambulans çalan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Şişli'de hastane önünden ambulans çalan şüpheli, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şişli'de hastane önünden ambulans çalan şüpheli, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine ait ambulansı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Çetin A. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Çetin A., "kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayın geçmişi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden bir ambulansın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış, ambulansı çalan şüpheli Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulmuştu. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulans ise bağlı bulunduğu hastaneye teslim edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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