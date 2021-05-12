ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

12.05.2021 15:36

ŞİŞLİ'de ara sokaklarda dolaşan bir kişi, apartman kapılarındaki piyasa değeri yüksek topuzları çaldı.

ŞİŞLİ'de ara sokaklarda dolaşan bir kişi, apartman kapılarındaki piyasa değeri yüksek topuzları çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Harbiye'de yaşandı. Ara sokaklarda dolaşan bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği bir apartmanın önüne geldi. Piyasa değerinin yüksek olduğunu düşündüğü apartman kapısındaki topuzu kısa sürede söktü. Hırsızlık şüphelisi, topuzu cebine atarak yerinden hızla uzaklaştı. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin farklı tarihte, aynı yöntemle Beşiktaş Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın da kapısındaki topuzu çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, apartman önüne gelen şüphelinin kapının topuzlarını çevirerek söktüğü ardından cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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