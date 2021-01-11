Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Şişli'de bir apartmanın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Şişli'de bir apartmanın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 6'ıncı katında oturan Gülten S. (69) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı. İncelemenin ardından Gülten S.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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