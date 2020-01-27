Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı yakalandı - Son Dakika

Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı yakalandı

6 saat önce

Şişli'de bazı otomobilleri ateşe verip çok sayıda aracın lastiklerini kestiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı yakalandı, System.String[]

Şişli'de bazı otomobilleri ateşe verip çok sayıda aracın lastiklerini kestiği iddia edilen şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında bir kişi, Şişli Ferköy'de park halinde bulunan bazı otomobillerin lastiklerine zarar verip bazı araçları ateşe verdi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, durum polise haber verildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, farklı sokaklarda 11 otomobilin lastiklerinin kesilerek zarar verildiğini ve bazı otomobillerin çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelinin Ö.A.(46) olduğunu tespit etti. Ekipler, Ö.A.'yı bugün evinde suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alarak emniyete getirdi.


Gözaltına alınan şüpheli Ö.A.'nın yapılan sorgulamasında; "tehdit" ve "darp" suçlarından kaydının olduğu belirlendi. Ö. A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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