Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Şişli'de çok sayıda aracın lastiğini kesen ve 2 aracı kundaklayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şişli'de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı tutuklandı, System.String[]

Şişli'de çok sayıda aracın lastiğini kesen ve 2 aracı kundaklayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şişli Feriköy Ortanca Sokak'ta, park halindeki 11 aracın lastikleri kesilmiş ve 2 araç benzin dökülerek yakılmıştı. Olayın hemen ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araçların lastiğini keserek ateşe veren şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Ekipler, kimliği belirlenen şüpheliyi kısa süre içerisinde ikametinde yakalayarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüş, evde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak da ele geçirilmişti. Emniyetteki ifadesinde "Olay günü alkollüydüm, nasıl yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenilen Ömer A. (46) isimli zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ömer A.'nın 'tehdit' ve 'darp' suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

(İHA)

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
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