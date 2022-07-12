Son dakika haberleri | Şişli'deki kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şişli'deki kazanın detayları ortaya çıktı

12.07.2022 12:20

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden scooterlı kadının isminin Dilara Gül ve aynı zamanda dansçı olduğu öğrenildi.

Şişli'de aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden scooterlı kadının isminin Dilara Gül ve aynı zamanda dansçı olduğu öğrenildi. Gül'den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı.

Kaza saat 00.10 sıralarında Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PR 0653 plakalı aracıyla aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Genç kadın çarpmanın şiddetiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın, "taksirle öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

GENÇ KADINDAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan Gül'den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şişli'deki kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:37 Kastamonu'da 4 bin ailenin gelir kapısı olan "beyaz altın" sarımsağında hasat dönemi başladı! Beklenti 25 bin ton
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:49:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şişli'deki kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement