ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

11.03.2022 10:47

ŞİŞLİ'de kar nedeniyle, kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

ŞİŞLİ'de kar nedeniyle, kapanan yolda araçlar mahsur kaldı. Bir trafik polisi 8 araç kurtarırken ticari araçların yolcuları da aşağı inerek mahsur kalan araçları itmeye çalıştı. Mahsur kalan toplu taşıma araçlarının yolcuları yollarına yaya olarak devam etti.

Aralıklarla yağan kar bir anda etkisini artırınca Asker Ocağı Caddesi'ndeki yokuşta araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler geri geri çıkmayı denerken kapanan yolda ilerlemek mümkün olmadı. Bölgede görevli bir trafik polisi sırasıyla 8 aracı iterek kurtardı. Bir taksi yolcusu aşağı inerek taksiyi iterken VİP bir aracın yolcusu da inerek mahsur kalan aracı itmeye çalıştı. Toplu taşıma araçlarının da mahsur kalmasıyla işe giden yolcular yollarına yaya olarak devam etti. Daha sonra kar küreme aracının gelerek yolu açmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

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Asker Ocağı Caddesi, Tragger, Taksi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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