Piyalepaşa Bağlantı Yolu'nda ilerleyen taksi şoförü keskin viraj sonrasında biriken yağmur sularını fark edemeyince suyun içinde kaldı. Hemen sonrasında gelen bir kamyonet de aynı yerde suya girerek mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda mahsur kalan kişileri kurtardı. Belediye ekiplerinin tıkanan su giderlerini açmasıyla sular çekilince taksi yol kenarındaki bariyerde asılı kaldı. Askıda kalıp ilginç bir görüntü oluşturan taksi daha sonra gelen çekici ile kurtarıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şişli'de araçlar su birikintisinde mahsur kaldı - Son Dakika

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