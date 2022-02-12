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Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı

12.02.2022 09:09
Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı

Şişli'de 5 farklı aracın camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyalarını çalan hırsız kameralara yansıdı.

Şişli'de 5 farklı aracın camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyalarını çalan hırsız kameralara yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, zanlıyı yakaladı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirli tarihlerde çok sayıda araçtan hırsızlık yapan şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 28 Ekim 2021 ile 20 Eylül 2021 tarihleri arasında, park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyaların çalındığı belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte yeri tespit edilen K.A Kağıthane'de bulunan bir apartta yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Asayiş Büro, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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