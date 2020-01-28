Şişli'de araçları hedef alan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şişli'de park halindeki araçları hedef alarak 11 aracın lastiklerini bıçakla kesen 2 aracı ise ateşe vererek yakan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ömer A. adliyeye sevk edilirken Ben yapmadım, hatırlamıyorum bile ne yaptığımı dedi. Feriköy Mahallesi Ortanca Sokak'ta park halindeki araçları hedef alan 1 şüpheli dün saat 05.30 sıralarında 2 aracı ateşe verilmiş, 11 aracın ise lastiklerini bıçakla kesmişti. Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlatarak olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, evde yapılan aranmada bir adet bıçak ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Ömer A.'nın (46) 'tehdit' ve 'darp' suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 'Olay günü alkollüydüm, nasıl yaptığımı hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye sevk edilirken 'Ben yapmadım, hatırlamıyorum bile ne yaptığımı dedi.