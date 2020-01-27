ŞİŞLİ'DE ARAÇLARI HEDEF ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; LASTİK KESME ANLARI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE ARAÇLARI HEDEF ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; LASTİK KESME ANLARI KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ARAÇLARI HEDEF ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; LASTİK KESME ANLARI KAMERADA

6 saat önce

Şişli'de, sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'DE ARAÇLARI HEDEF ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; LASTİK KESME ANLARI KAMERADA, System.String[]

Şişli'de, sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin park halindeki araçların lastiklerini kesme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Feriköy Mahallesi'nde park halindeki araçları hedef alan 1 kişi, saat 05.30 sıralarında 2 aracı ateşe verip yakarken, 11'nin ise lastiklerini bıçakla kesti.

Bunun üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralara görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Ömer A.(46) olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Emniyete getirilen Ömer A.'nın, tehdit ve darp suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

---

Güvenlik kamera görüntüler

-Park halindeki araçların lastiklerini kesme anları


- İstanbul
Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE ARAÇLARI HEDEF ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; LASTİK KESME ANLARI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]