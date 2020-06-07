ŞİŞLİ'DE ARANAN 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de uyuşturucu satıcıları ile aranan kişilere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler
Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Şişli'de madde satıcıları (torbacılar) ile aranan şahıslara yönelik adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildi, aranan 19 kişi gözaltına alandı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.