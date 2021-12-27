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Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti - Son Dakika

Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti

27.12.2021 10:06

Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam ettiİSTANBUL Şişli'de arızalan taksi kaputu açık şekilde yola devam edince hem kendisini hem de trafikte olan diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti

İSTANBUL Şişli'de arızalan taksi kaputu açık şekilde yola devam edince hem kendisini hem de trafikte olan diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün E5 Karayolu Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye E5 Karayolu Şişli mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Aracıyla seyir halinde olan bir sürücü yolun sağındaki güvenlik şeridinden bir taksinin tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.

Taksinin yanından geçen sürücüler aracın kaputunun açık olduğunu ve taksinin seyir halinde yoluna devam ettiğini gördü. Kaputu açık şekilde trafikte yoluna devam eden taksi sürücüsünün o anları ise başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaputu açık bir şekilde güvenlik şeridinde bekleyen sürücü daha sonra yoluna devam ediyor. Bir süre böyle ilerleyen taksi sürücüsü daha sonra gözden kayboluyor.

Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti
Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti
Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti

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Tragger, Taksi, Şişli, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti - Son Dakika


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