ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM 'Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHAŞişli, Feriköy ve Kurtuluş bölgesinde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM 'Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA Şişli, Feriköy ve Kurtuluş bölgesinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Feriköy ve Kurtuluş bölgesinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Feriköy ve Kurtuluş mahallelerinin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

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