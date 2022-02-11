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ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ

11.02.2022 17:31

ŞİŞLİ Feriköy'de 50 ekip ve 120 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ Feriköy'de 50 ekip ve 120 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması olan 5 kişi yakalanırken bir adet tabanca ele geçirildi.

Şişli, Feriköy Mahallesinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen denetime Yunus olarak bilinen Motosikletli Polis ekipleri ile trafik ekipleri katıldı. Feriköy'de, genel emniyet ve asayiş yönünden umuma açık mekanlardan kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları başta olmak üzere narkotik konularında şüpheli kişiler incelendi. Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı. 50 ekip ve 120 personel ile yapılan denetimlerde aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 1 adet silah ele geçirildi.

Trafik yönünden çeşitli suçlardan 40 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ

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Feriköy, Asayiş, Silah, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
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