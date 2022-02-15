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Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

15.02.2022 21:50
Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şişli'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde kurulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli araçları ve kişileri durdurarak arama yaptı. Polisler, cadde ve sokaklarda da yaya olarak denetimde bulundu.

Feriköy ve Kuştepe'de genel emniyet ve asayiş yönünden kahvehaneler ile tekel ürünleri satış noktaları denetlendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde yapılan uygulamaya, ilçe ekipleri ile Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Trafik Şube ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden 325 polis katıldı.

Asayiş uygulamasının saat 23.00'e kadar süreceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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