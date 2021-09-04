ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ - Son Dakika

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimler kapsamında araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Okmeydanı'nda genel asayiş ve narkotik olaylarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri katıldı.

Okmeydanı kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Denetimler kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.