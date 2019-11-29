Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı, restoran çatısına düştü

Şişli'de aşırı rüzgarın etkisiyle dalları kırılan ağacın büyük bir parçası, bir restoranın çatısına düştü. Olayda içeride yemek yiyen vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şişli Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak'ta saat 15.00 sıralarında aşırı rüzgardan bir ağacın dalları kırıldı. Kırılan dalların büyük bir parçası da bir restoranın çatısına düştü. İçeride yemek yiyen vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak restoranın çatısına düşen dalı kesip, kaldırdı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, vatandaşlar dalların rüzgarın etkisiyle kırıldığını söyledi.

(İHA)