Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar - Son Dakika

Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar
ŞİŞLİ'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.
ŞİŞLİ'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye attı.Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfi çekildi. Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı. Bir süre daha trafikte seyreden konvoy daha sonra gözden kayboldu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:39 Kaynak: DHA
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