ŞİŞLİ'DE ASKIDA KALAN MİNİBÜSÜ HALATLA TUTTULAR - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ASKIDA KALAN MİNİBÜSÜ HALATLA TUTTULAR

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yokuş aşağı kayarak askıda kaldı. Minibüsün devrilmemesi için vatandaşlar halat bağlayıp aracı tutmaya çalıştı.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi, Hafız Ata Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Yokuş yukarı çıkarken dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle manevra yapmakta zorlanan sürücü Emre Aksu, kullandığı minibüsün kontrolünü kaybedip panikle frene bastı. Yokuş aşağı geri geri kayan, Aksu'nun kullandığı kapalı kasa minibüs bina kenarındaki boşlukta asılı kaldı. Minibüsün devrilmemesi için vatandaşlar halat bağlayıp insan gücü ile aracı tutmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri askıdaki araca müdahale edemeyince olay yerinden ayrıldı. Emre Aksu'nun yardım talebi üzerine gelen, özel şirkete ait kurtarıcı aracı minibüsü kaldığı yerden çekerek kurtarmayı başardı.

Emre Aksu "Aracımdan malzeme indirmek için yanaştım, uygunsuz paklanan araçlar nedeniyle manevra yapamadım aracım kaymaya başladı dik yokuşta fren de tutmadı. İki teker üstünde kaldı ve devrilme tehlikesi var. Devrilmesini engellemek için halatla bağlayarak önlem aldık. Aracımızın takla atma, devrilme tehlikesi vardı. İtfaiyeyi aradık itfaiye ekibi geldi. Onlar da halatla bağlayıp yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylediler. İtfaiye, devrilme tehlikesi var bu riski göze alamayız deyip gitti. Sonra kedi imkanlarımızla çekici çağırarak aracımızı kurtardık" diye konuştu.