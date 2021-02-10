Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği

10.02.2021 13:42
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği

ŞİŞLİ, Maçka'da AVM'nin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ŞİŞLİ, Maçka'da AVM'nin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Eski eşya ve lastiklerin yanması nedeniyle yoğun duman oluştu.

Şişli, Maçka'da AVM'nin bahçesinde lastiklerin ve eski eşyaların olduğu yerde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafa yayıldı. Yanan lastikler nedeniyle etrafta yoğun duman oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


- İstanbul
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3) Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3) Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü Orman yangınında evlerini kaybedenler için yapılan konutlarda sona gelindi Orman yangınında evlerini kaybedenler için yapılan konutlarda sona gelindi
Kaynak: DHA

Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement