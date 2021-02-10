Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği

ŞİŞLİ, Maçka'da AVM'nin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Eski eşya ve lastiklerin yanması nedeniyle yoğun duman oluştu.
Şişli, Maçka'da AVM'nin bahçesinde lastiklerin ve eski eşyaların olduğu yerde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafa yayıldı. Yanan lastikler nedeniyle etrafta yoğun duman oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika
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