ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti.

ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL

Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor:

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Olay yerinin önünde bulunan güvenlik görevlileri

-Ambulansın olay yerinden ayrılması (vatandaş kamerası)

-Olay yerine çekilmiş şerit

-Genel ve detay görüntüler


Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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