ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI

06.05.2022 11:21

ŞİŞLİ'de kafede ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, yerde duran çantanın içindeki cüzdanı çaldı.

ŞİŞLİ'de kafede ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, yerde duran çantanın içindeki cüzdanı çaldı. Şüpheli 3 arkadaşıyla kafeden kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Halaskargazi Caddesi'nde geçen hafta kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan müşterinin yerdeki çantasını gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi. Yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı. Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI
ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI
ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI
ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI
ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI
ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI - Son Dakika
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