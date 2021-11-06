ŞİŞLİ'DE AYNALARINDAN SAÇINA BAKIP, KONTROL ETTİĞİ OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika

Şişli'de 5 ayrı otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin park halindeki araçlara saç tarama bahanesiyle yaklaştığı ve araçları kontrol ettikten sonra hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şişli'de 8 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında 5 ayrı otomobilden 5 cep telefonu, 10 çeyrek altın, 6 gram altın ve 50 avro para çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayın gerçekleştiği adreslerde güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin H.B. (45) olduğu tespit edildi. Şüpheli, geçen çarşamba Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin park halindeki araçlara saç tarama bahanesiyle yaklaştığı ve araçları kontrol ettikten sonra hırsızlık yaptığı belirlendi. H.B. 'Otodan Hırsızlık' ve 'Açıktan Hırsızlık' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.