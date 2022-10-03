Savcılık Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cinayeti tasarladığını değerlendirdi

Şişli'de aynı zamanda amcası olan kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen damat Ersin Sertçelik'in cinayeti tasarlayarak işlediği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mahir Sertçelik "maktul", eşi Elmas Sertçelik ile kızı Meral Sertçelik ise "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, maktul ile şüphelinin kayınpeder-damat oldukları, aynı iş yerinde çalıştıkları belirtilerek, maktulün başka bir kadınla ilişkisi olduğu için eşi Elmas Sertçelik'in kızı ile damadının evinde yaşadığı aktarıldı.

Bu nedenle taraflar arasında husumet bulunduğu, şüpheli damat ile eşi arasında boşanma davası bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktulün bu nedenle birlikte çalıştıkları iş yerinde de şüpheliye hakaret ettiği ve küçük düşürücü sözler söylediğinin iddia edildiği kaydedildi.

İddianamede, taraflar arasındaki tehdit ve hakaret içerikli olaylar nedeniyle, Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında maktul Mahir Sertçelik ve Elmas Sertçelik'i geçen yıl evinin önünde bıçakla tehdit ettikleri gerekçesiyle "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından açılan davanın 23 Haziran'da İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü bildirildi.

Olay öncesinde maktul ile şüphelinin aralarında husumet bulunması, şüphelinin boşanma aşamasında olması ve bunun sebebi olarak kayınpederini görmesi nedeniyle son duruşmadaki olaylar sonrası kayınpederini öldürmeye karar verdiği belirlenen şüphelinin, cinayeti tasarlayarak işlediği tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin somut olayda, maktulü öldürmeye sebatla ve şartsız olarak karar verdiği, kayınpederinin kapısında beklediği 26 dakikaya rağmen kararından vazgeçmeyip fiili icraya başladığı, yanında getirdiği pompalı tüfeği alarak yere düşen kayınpederinin yanına geldiği, yakın mesafeden kayınpederine 4 el ateş ettiği, eylemlerine son verip ayrılmak üzere birkaç adım geri geldikten sonra ise yine dönerek yerde yatan yaralı maktule 1 kez daha yakın mesafeden ateş ettiği aktarıldı.

Şüpheli Sertçelik'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Piyalepaşa Bulvarı'nda, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin Sertçelik, 23 Haziran'da, aynı zamanda amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i araçla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

Katil zanlısı damat, olayın ardından gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Mahir Sertçelik yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Maktul Mahir Sertçelik ve kayınvalidesini geçen yıl evinin önünde bıçakla tehdit eden sanık Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldığı ortaya çıkmıştı.

Davanın 23 Haziran'da yapılan duruşmasında, karşı karşıya gelen taraflar için güvenlik görevlileri olası bir kavgaya karşı önlem almıştı.

Duruşmada şikayetçi olan kayınpeder Mahir Sertçelik, imam nikahlı eşi Havva Kaya ile otururken sanık Ersin Sertçelik tarafından 9 Şubat'ta arandığını ve tehdit edildiğini anlatmıştı.

Duruşma ertelenirken taraflar güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı adliyeden ayrılmıştı.