Şişli'de balkonu çöken binanın tahliye edilmesi

Şişli'de 5 katlı bina, 3. kattaki balkonunun çökmesi sonucu tedbiren boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Pehlivan Sokak'ta 5 katlı binanın üçüncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Bunun üzerine vatandaşlar binadan çıkarken ekiplerin incelemesi de sürüyor.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Keskin, ilçe genelinde ciddi bir problemin olmadığını belirterek, "Bölgede 60'ın üzerinde şikayet aldık. İlk defa böyle bir yıkım oldu ama can kaybı yok çok şükür. Teknik incelemeler yapılıyor. Binaya ilişkin daha önce bir başvuru yoktu. Şişli'de sadece boşaltılan bir bina var." ifadelerini kullandı.