İstanbul'un göbeğinde bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi

27.10.2022 09:54

İstanbul Şişli'de bankaya müşteri gibi giren iki kişi banko arkasına bırakılmış içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası (TL) bulunduğu iddia öne sürülen çuvalla kaçtı. Banka çalışanları hırsızlığı 1.5 saat sonra fark ederken çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği öğrenildi.

Özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.

2.5 MİLYON LİRA BULUNAN ÇUVALI ALDILAR

Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

HIRSIZLIK 1.5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkalleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

Kaynak: DHA
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Büyükdere Caddesi, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi - Son Dakika
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