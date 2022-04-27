Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya 1 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya 1 yıl hapis cezası verildi

27.04.2022 17:37
Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya 1 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Şişli'de 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla yargılanan babaya 1 yıl hapis cezası verildi.

Şişli'de, 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla 12 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen yabancı uyruklu tutuksuz sanık Delil İbrahim'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

KESİN DELİL BULUNAMADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, bebeğin uygun koşullarda bulunmadığı, bakım ve gözetimden yoksun kaldığı belirtilirken, yaraların sigara yanığı sonucunda oluştuğuna dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı, olaydan sonra yeniden alınan raporda ise bebeğin vücudunda yeni lezyonların tespit edildiği kaydedildi. Açıklanan mütalaada, "Mağdur çocuğun soruşturma evresinde alınan rapor ile kovuşturma evresinde alınan rapor süresince baba olan sanığın gözetiminden alınarak devlet korumasına yerleştirildiği, bu durumun da göstereceği üzere mağdur çocuğun kaşıma eğiliminden dolayı ilk lezyonların oluşmuş olabileceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin, 'eziyet' ve 'kasten yaralama' suçlarından beraatlarına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık babanın, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şişli'de bir apartmanın bodrum katından gelen bebek ağlaması sesine inen apartman sakinleri komşuları Delil İbrahim'in 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğini titreyerek ağladığını gördüğü, çocuğun vücudunda morluk ve sigara yanığı gören komşuların durumu polise bildirip bebeği de hastaneye götürdüğü ve vücudunda çeşitli işkence izlerine rastlanan bebeğin koruma altına alındığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin 'eziyet' ve 'yaralama' suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Cumhuriyet, İstanbul, Sigara, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya 1 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya 1 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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