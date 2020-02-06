Şişli'de bekçilerden uyuşturucu satıcılarına darbe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de bekçilerden uyuşturucu satıcılarına darbe - Son Dakika

Şişli'de bekçilerden uyuşturucu satıcılarına darbe

7 saat önce

ŞİŞLİ'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı biri kadın 3 kişiyi yakaladı.

Şişli'de bekçilerden uyuşturucu satıcılarına darbe, System.String[]

ŞİŞLİ'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı biri kadın 3 kişiyi yakaladı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, Kuştepe'de devriye gezerken durumundan şüphelendikleri S.K.'yı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada S.K.'nın üstünden 12 adet şeffaf poşete sarılı sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. S.K uyuşturucuları Hürriyet Mahallesi'nde ismini bilmediği bir kadından satın aldığını söyledi. Hemen harekete geçen bekçiler, polisin de desteğiyle nöbetçi savcıdan "gecikmesinde sakınca bulunan haller" kapsamında bir defaya mahsur ev araması izni aldı. İznin ardından tespit edilen adresteki eve girildi. Kapıyı açan Mustafa B. karşısında bekçiler ve polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştı. Buna engel olan bekçiler evdeki Özgül A. ve Mustafa B.'yi yakaladı. Yapılan aramada evin mutfak dolabına gizlenmiş halde yaklaşık yarım kilo Skunk, 4 parça taş kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu haplar, 377 adet maymun motifli uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 11 bin 220 lira ele geçirildi.  S.K, Özgül A. ve Mustafa B. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
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