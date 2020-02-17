ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE

7 saat önce

ŞİŞLİ'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı Suriyeliyi yakaladı.

ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE, System.String[]
ŞİŞLİ'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı Suriyeliyi yakaladı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, Gülbahar Mahallesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri B.Ş.'yi durdurarak, üst araması yaptı. Suriye uyruklu öğrenilen şüphelinin üstünden satışa hazır parçalar halinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen paralar çıktı. Gözaltına alınan B.Ş polis merkezine götürüldü.

EVİ UYUŞTURUCU DEPOSU ÇIKTI

Hemen harekete geçen bekçiler, polisin de desteğiyle nöbetçi savcıdan "gecikmesinde sakınca bulunan haller" kapsamında bir defaya mahsur ev araması izni aldı. İznin ardından tespit edilen adresteki eve girildi.  B.Ş'nin ve bir tercümanın da götürüldüğü Kağıthane Nurtepe'deki evde yapılan aramalarda salondaki bir çantanın içinden bin 550 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 200 gram kubar diye tabir edilen uyuşturucu, 136 adet uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteli hap, 6 gram toz kokain, 35 gram skunk tabir edilen uyuşturucu ve 5 gram metamfetamin tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Tekrar polis merkezine götürülen B.Ş tercüman yardımıyla yapılan sorgusu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

(CEP TELEFONU)

- Polis merkezindeki sergi

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen paralar


- İstanbul
Uyuşturucu Ticareti, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı
AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:34:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]