Şişli'de bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
59 dakika önce
Şişli'de mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphe üzerine durduğu şahısın üzerinden extacy hap çıktı.
Şişli Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
'de mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphe üzerine durduğu şahısın üzerinden extacy hap çıktı. Şahsın uyuşturucu hapı temin ettiği 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şişli Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı "gece kartalları" olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri 4 Ağustos günü saat 05.20 sıralarında İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
üzerinde durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu Berdi S.(27) isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, 1 adet extacy hap,ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği Ramazan K.( 28),Gökhan Y.(34) isimli şahıslar aynı gün içerisinde yakalandı. Şahısların üst aramasında ise, 23, 88 gram metamfetamin maddesi,4,24 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap,1 adet hassas terazi,3 adet cep telefonu,3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bin 390 TL ve 5 dolar para ele geçirildi. Şahsılar 4 Ağustos günü adli makamlara sevk edildi. Berdi S isimli şahıs serbest bırakılırken, Razaman K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gökhan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Günlük burç yorumları 10 Ağustos 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı