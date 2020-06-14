Şişli'de beton blok parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 8 katlı apartmanın 7'nci katından kopan beton blok parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. İki otomobilde hasar oluşurken, yoldan geçen bir vatandaş ise düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi'nde Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 8 katlı apartmanın 7'nci katından kopan beton blok parçalar, büyük bir gürültüyle park halindeki otomobillerin üzerine düştü. İki otomobilde hasar meydana gelirken, sokaktan geçen bir kişinin de düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri beton blok parçaların koptuğu yerde kalan parçaları temizledi ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların ardından sokak, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

"BİR KİŞİ SON ANDA KURTULMUŞ"Olayı anlatan Ebru Çil, "Arabamız park halindeydi. Binada mantolama yapıldığı da söyleniyor, ancak eski olmasından mı kaynaklandı bilmiyorum. Bloklar halinde beton parçaları döküldü. Aracımızda bu hale geldi. O sırada bir kişi merdivenden aşağı iniyormuş. Son anda kendini kenara atıp köşeye sığınmış. Cana da gelebilirdi" dedi.